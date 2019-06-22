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В Киеве прощаются с погибшим нардепом Тымчуком

22 июня, 10:11

Церемония прощания проходит в столичном Доме офицеров на Печерске

Фото: Елена Кузьмич

Сегодня, 22 июня, в 10:00 в киевском Доме офицеров на Печерске началась гражданская церемония прощания с погибшим народным депутатом Дмитрием Тымчуком.

"Дмитрий Тымчук – военный журналист и эксперт, настоящий боец ​​информационного фронта, чей труд в 2014 году во время освещения событий в Крыму и на Донбассе просто неоценим. Именно он и его "Информационное сопротивление" стали первыми, кто начал противостоять российской пропаганде, а его страница в Facebook становилась главным источником новостей с фронта", – говорится в сообщении пресс-службы "Народного фронта".

В политической силе напомнили, что Тымчук был опытным журналистом, который неоднократно освещал события в горячих точках – Ираке, Ливане, Косово – весной 2014 взял на себя огромную ответственность и противодействовал с командой волонтеров мощной информационной пропаганде Кремля.

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"Фракция "Народный фронт" имела большой честью работать в одной команде с таким профессионалом, патриотом и непримиримым борцом с кремлевской "фабрикой лжи", – заявили в "Народном фронте".

Прощание с погибшим состоится в субботу в Доме офицеров в Киеве. Начнется церемония прощания в 10:00.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Дмитрия Тымчука в собственной квартире со смертельным ранением в голову обнаружила его жена. Полиция проводит следственные действия. В свою очередь в полиции заявили, что по факту смерти народного депутата открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Кроме того, стало известно о возможном исчезновении ювелирных изделий из квартиры погибшего. Позже в прокуратуре назвали основную версию гибели нардепа Тымчука.

Отметим, что погибший нардеп являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе. Читайте подробней, кем был Дмитрий Тымчук.


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Тег похороны, прощание, дом офицеров, Тымчук

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