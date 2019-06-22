В Киеве прощаются с погибшим нардепом Тымчуком
Церемония прощания проходит в столичном Доме офицеров на Печерске
Сегодня, 22 июня, в 10:00 в киевском Доме офицеров на Печерске началась гражданская церемония прощания с погибшим народным депутатом Дмитрием Тымчуком.
"Дмитрий Тымчук – военный журналист и эксперт, настоящий боец информационного фронта, чей труд в 2014 году во время освещения событий в Крыму и на Донбассе просто неоценим. Именно он и его "Информационное сопротивление" стали первыми, кто начал противостоять российской пропаганде, а его страница в Facebook становилась главным источником новостей с фронта", – говорится в сообщении пресс-службы "Народного фронта".
В политической силе напомнили, что Тымчук был опытным журналистом, который неоднократно освещал события в горячих точках – Ираке, Ливане, Косово – весной 2014 взял на себя огромную ответственность и противодействовал с командой волонтеров мощной информационной пропаганде Кремля.
"Фракция "Народный фронт" имела большой честью работать в одной команде с таким профессионалом, патриотом и непримиримым борцом с кремлевской "фабрикой лжи", – заявили в "Народном фронте".
Прощание с погибшим состоится в субботу в Доме офицеров в Киеве. Начнется церемония прощания в 10:00.
Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Дмитрия Тымчука в собственной квартире со смертельным ранением в голову обнаружила его жена. Полиция проводит следственные действия. В свою очередь в полиции заявили, что по факту смерти народного депутата открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Кроме того, стало известно о возможном исчезновении ювелирных изделий из квартиры погибшего. Позже в прокуратуре назвали основную версию гибели нардепа Тымчука.
Отметим, что погибший нардеп являлся координатором группы "Информационное сопротивление" и получил широкую известность, освещая оккупацию Крыма Российской Федерацией и события на Донбассе. Читайте подробней, кем был Дмитрий Тымчук.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве прощаются с погибшим нардепом Тымчуком". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В прокуратуре назвали основную версию гибели нардепа Тымчука
В последнее время погибший находился в депрессивном состоянии
Турчинов рассказал, как Тымчук боролся с Россией на информационном поле
Экс-секретарь СНБО напомнил, кто начал помогать защищать страну в 2014-м