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День флага Украины: фоторепортаж с торжественной церемонии в Киеве

23 августа, 14:57

В центре столицы прошла церемония поднятия сине-желтого знамени

На Софийской площади в Киеве торжественно подняли национальный флаг Украины, а также присвоили наименования боевым военным частям Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Церемония состоялась 23 августа – таким образом, в столице отметили День Государственного флага.

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​​​​​​​Участие в поднятии флага принимал президент Украины Владимир Зеленский.

Как уже сообщалось, после этого он вручил ленты с названиями почетного наименования командирам воинских частей:

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24 августа отмечаем День Независимости Украины 2019 Фото: goodfon
  • 28-ой отдельной механизированной бригаде – "имени Рыцарей Зимнего похода" (получил командир бригады полковник Максим Марченко);
  • 92-ой отдельная механизированная бригада – "имени кошевого атамана Ивана Сирко" (комбриг полковник Владимир Кокорев);
  • 17-ой отдельной танковой Криворожской бригаде – "имени Константина Пестушко" (комбриг полковник Олег Миколайчук);
  • 456-ой бригаде транспортной авиации – "имени Дмитрия Майбороды" (комбриг полковник Андрей Сидаш);
  • Южное территориальное управление Нацгвардии – "Одесское" (начальник Южного территориального управления НГУ полковник Олег Пидлубный);
  • 15-му полку НГУ – "Славянский" (командир полка полковник Василий Жук);
  • 105-му погранотряду Северного регионального управления ГПСУ – "имени князя Владимира Великого" (начальник Черниговского пограничного отряда полковник Сергей Тиркалов);
  • 17-му погранотряду Южного регионального управления ГПСУ – "имени полковника Александра Жуковского" (начальник Измаильского пограничного отряда полковник Владимир Зуб).

Завершили торжественное событие показательным выступлением военнослужащих Почетного караула Национальной гвардии.

​​​​​​​Напомним, что в церемонии поднятия государственного флага на Софиевской площади принимали участие многие украинские военные деятели, а также дети военнослужащих, которые отдали свои жизни за страну. О том, как в Украине отмечают День флага вы можете узнать в спецвыпуске "Сегодня".​​​​​​​

День государственного флага Украины является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

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Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Киев Зеленский софиевская площадь парад флаг украины День флага День Независимости 2019

Источник: Сегодня

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