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В КИУ сравнили парламентские выборы 2014 и 2019 годов

22 июля, 12:30

Главные проблемы избирательных кампаний остались все те же – подкуп и незаконная агитация

Фото: AFP

На нынешних парламентских выборах нарушений было приблизительно столько же, как и на выборах в Верховную Раду в 2014 году. В то же время вчерашнее голосование прошло в соответствии с международными стандартами. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, главные проблемы нынешней избирательной кампании – незаконная агитация и подкуп избирателей в день тишины и в день голосования.

"По оценкам КИУ выборы было проведено в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов. Если говорить о количестве и масштабах нарушений избирательного законодательства, то у нас есть основания говорить, что они соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года. По мнению нашей организации, подкуп остается одной из главных проблем на украинских выборах. Мы отмечаем, что в день голосования, 21 июля, фактов и масштабов подкупа было значительно меньше, чем во время внеочередных выборов 2014 года. Но если оценивать масштабы кампании, то и фактов и масштабов меньше не было, просто изменились технологии подкупа. Подкупа не стало меньше, он стал просто другим", – сказал Кошель.

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Из позитивных моментов он отметил несколько главных тенденций: в отличие от президентских выборов замечены лишь единичные факты публичной демонстрации результатов волеизъявления; отмечены лишь несколько фактов порчи бюллетеней, что значительно меньше, чем на прошлых выборах; уменьшение фактов подвозки избирателей в сравнении с 2014 годом; уменьшение проблем, связанных со списками избирателей.

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%. По состоянию на 12:00 ЦИК обработала 54,68% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,47% (3 149 432 голосов). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 12,92% избирателей (958 653), за партию "Европейская солидарность" – 8,6% (638 006), за партию "Батькивщина" – 8,02% (595 028), за партию "Голос" – 6,36% (472 282). Читайте подробней о победивших депутатах по партспискам по результатам экзит-полов.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" отслеживает всех избранные на выборах-2019 мажоритарщиков.


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Тег выборы, нарушения, киу, кошель

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Источник:

Интерфакс-Украина

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