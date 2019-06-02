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В команде Зеленского объяснили нюансы с партией "Слуга народа"

2 июня, 15:37

Ряд сообщений СМИ назвали фейковыми

Фото: facebook.com/zelenskiy95
Фото: facebook.com/zelenskiy95.

Команда президента Украины Владимира Зеленского опровергла сообщения о том, что партия "Слуга народа" не сможет участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Сообщение, размещенное на некоторых интернет-порталах о том, что партия "Слуга народа" по юридическим причинам не сможет принять участие во внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019 года, является заведомо недостоверной информацией", – говорится на Facebook-странице Команда Зеленского. 

Уточняется, что недействительна также информация и о том, что советник Зеленского Дмитрий Разумков был избран председателем партии 27 мая.

"Внеочередной съезд партии "Слуга народа" принял соответствующее решение 21 мая. В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии "Слуга народа". Напоминаем, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя председателя СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства", - уточняется в сообщении.

Вместе с тем, у Зеленского также назвали фейковыми заявления журналистов о том, что партия вносила изменения в устав в связи с изменением главы, нарушив законодательство.

"Регистрационные действия были проведены Минюстом в установленном законом порядке и в отведенные законом сроки", - подчеркивается в сообщении.

Ранее партия "Слуга народа" обновила логотип. На логотипе политической партии теперь кроме человека на велосипеде, есть еще булава, которую держит человек

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал, против кого сыграют сроки на выборах в Раду.

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Тег выборы, Рада, слуга народа

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Сегодня

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