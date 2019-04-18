В команде Зеленского определили внешний курс Украины

Сегодня кандидат в президенты представил свою команду

Украина должна стать неотъемлемой частью европейского проекта. Об этом заявил эксперт в международных отношениях команды кандидата Владимира Зеленского Владимир Данилюк в ефире программы "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

По его словам, Украина продолжит сотрудничество со Всемирным банком, МВФ и Европейским банком реконструкции и развития.

"Внешний курс Украины определен. Курс к единой Европе и очень дорого заплатили за этот выбор. Поэтому сильная Украина станет неотъемлемой частью европейского проекта. Мы планируем стать региональным лидером, центром стабильности и развития", – сообщил Данилюк.

Как сообщалось, сегодня Зеленский представил свою команду.

Напомним, Гройсман рассказал, готов ли работать с Зеленским в случае его президентства. Глава правительства призвал не спешить угадывать результат второго тура выборов.

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил, что в случае победы на выборах ранее введенные украиноязычные квоты на телевидении останутся. В то же время он не совсем доволен, как они работают.

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