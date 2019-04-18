Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости политики

В команде Зеленского определили внешний курс Украины

Сегодня, 22:45

Сегодня кандидат в президенты представил свою команду

Украина должна стать неотъемлемой частью европейского проекта. Об этом заявил эксперт в международных отношениях команды кандидата Владимира Зеленского Владимир Данилюк в ефире программы "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

По его словам, Украина продолжит сотрудничество со Всемирным банком, МВФ и Европейским банком реконструкции и развития.

"Внешний курс Украины определен. Курс к единой Европе и очень дорого заплатили за этот выбор. Поэтому сильная Украина станет неотъемлемой частью европейского проекта. Мы планируем стать региональным лидером, центром стабильности и развития", – сообщил Данилюк.

Как сообщалось, сегодня Зеленский представил свою команду

Напомним, Гройсман рассказал, готов ли работать с Зеленским в случае его президентства. Глава правительства призвал не спешить угадывать результат второго тура выборов.

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский подтвердил, что в случае победы на выборах ранее введенные украиноязычные квоты на телевидении останутся. В то же время он не совсем доволен, как они работают.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Зеленский, Данилюк, сотрудничество, МВФ

Вы сейчас просматриваете новость " В команде Зеленского определили внешний курс Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский представил команду

Сегодня, 21:29

Кандидат в президенты отметил, что это профессиональные люди

Участие Зеленского в теледебатах на "Общественном" пока не планируется – штаб

Сегодня, 20:34

У Зеленского ответили, что теледебаты будут проходить на стадионе

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео

Сегодня, 17:27

Штабы кандидатов утрясают последние формальности перед очной встречей претендентов на пост президента

Россиянам покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Сегодня, 16:12

Некоторые пропагандистские каналы Кремля решили включить трансляцию встречи с переводом на русский

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Видео невероятного прыжка Турсынбаевой на чемпионате мира

Вывезли всё: в Украине сделали печальное заявление о Донбассе

Ученые рассказали, что происходило перед ледниковым периодом

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Спортивная страсть: Свитолина и Никитюк в календаре XXL 2019

Самые богатые женщины российского шоу-бизнеса

Старый таец десять лет ждет у обочины дороги дочь

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Эксклюзивные фитнес-трекеры для спортивных девушек

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Дмитрий Гордон сделал неожиданное заявление о Майдане

С неожиданным заявлением ПриватБанк обратился к клиентам

Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки