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В команде Зеленского рассказали о "цифровизации" Украины: что предлагают

5 июня, 19:12

Федоров отметил, что цифровизация страны должна быть комплексной, а не точечной

Фото: facebook.com/ze2019official
Фото: facebook.com/ze2019official.

Руководитель диджитал-направления и советник Зеленского Михаил Федоров рассказал о "цифровизации" Украины. По его словам, есть поручение от президента – "драйвить" классные проекты, чтобы они быстрее принимались и реализовывались на национальном и региональном уровнях. Об этом он заявил на форуме Digitalization: business talk, open opportunities, посвященному актуальным вопросам внедрения цифровых трансформаций и развития цифровой экономики.

"Итак, цифровизация страны должна быть комплексной, а не точечной! "Лоскутный" подход к использованию цифровых технологий не поможет получить существенные преимущества для экономики и граждан Украины. Вместо выборочной цифровизации, что улучшает качество определенных систем или сфер жизни граждан, Украина должна двигаться к полному и всеобъемлющему переходу на цифровые технологии", - заявил Федоров.

Он отметил, что в последнее время силами волонтеров и государства были сделаны определенные шаги на пути к цифровизации Украины, однако этого недостаточно – шаги должны быть комплексными. Чиновники должны как можно меньше контактировать с людьми.

"Мы будем продолжать внедрение многих необходимых для общественности и страны проектов, касающихся цифровой экономики, электронного управления, цифровых инфраструктур. Относительно электронного управления, наш план заключается в объединении электронных услуг в так называемое "единое окно". Мы сделаем их более удобными для граждан, решим вопрос электронной идентификации. Мы понимаем уровень проблем, мешающих развитию цифровой экономики. Прежде всего это связано с доступом к Интернету", – отметил Федоров.

Напомним, президент Владимир Зеленский и его команда с 27 мая запускают онлайн проект "Лифт", который позволит желающим презентовать свои идеи по диджитализации государства. Об этом Владимир Зеленский и его советник Михаил Федоров заявили на форуме интернет-деятелей "iForum" в Киеве.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские чиновники и политики являются некомпетентными в современных инновационных технологиях.

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Тег Зеленский, Федоров, цифровые технологии

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