В Командовании Воздушных сил исчезли секретные документы

По факту отсутствия документа с грифом секретности в Командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование

Командование Воздушных сил Вооруженных сил начало служебное расследование по факту исчезновения секретной документации в одной из воинских частей в Виннице.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Указывается, что по факту отсутствия документа с грифом секретности в Командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование.

Тем временем в постановлении Винницкого городского суда от 20 февраля отмечается, что Следственный отдел УСБУ в Винницкой области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту потери материального носителя секретной информации.

Речь идет о совместном приказе Минобороны и Генерального штаба ВСУ от 10 марта 2017 года Об утверждении временной инструкции о порядке проведения боевой, мобилизационной готовности, готовности к выполнению функциональных задач в военных организационных структурах Министерства обороны Украины и Вооруженных Силах Украины в особый период.

Указывается, что 7 февраля, в ходе проведения общей проверки наличия секретных документов, дел и других материальных носителей секретной информации за 2017 год в режимно-секретном отделе управления защиты информации Воздушных сил ВСУ обнаружено отсутствие материального носителя секретной информации.

Указывается, что по факту отсутствия документа с грифом секретности в Командовании Воздушных Сил проводится служебное расследование.

Ранее журналисты обнаружили в самолете забытые документы спецслужб США.

Также при плановой проверке полка связи британские военные обнаружили пропажу ноутбука со сверхсекретными данными. Устройство содержало информацию о сверхсекретных тренировках представителей парашютно-десантных частей SAS, которых учили вести себя при контртеррористических операциях. Военные полагают, что в ноутбуке могли храниться и личные данные участников учений.