В Комитете избирателей рассказали, как голосовать, если не проживаешь по месту регистрации

Необходимо не позднее чем за 5 дней до выборов написать заявление "об изменении места голосования"

Фото: УНИАН

В Комитете избирателей рассказали, как голосовать, если не проживаешь по месту регистрации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/714/e7e/5c5714e7e4fb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/714/e7e/5c5714e7e4fb2.jpg 2019-02-07T15:18:00+02:00 Политика Необходимо не позднее чем за 5 дней до выборов написать заявление "об изменении места голосования"

Украинцы, которые не проживают по месту регистрации, могут изменить место голосования на выборах президента Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Комитет избирателей Украины.

Для изменения места голосования необходимо не позднее чем за 5 дней до дня выборов написать заявление "об изменении места голосования без изменения избирательного адреса".

Стоит отметить, что данный документ оформляется в отделе Госреестра избирателей, к которому принадлежит выбранная вами участок. Для его оформления с собой надо иметь паспорт и документ, подтверждающий необходимость в изменении избирательного участка – справка с работы, аренда жилья и т.д.



Разрешение действует только на период первого тура выборов, поэтому перед вторым процедуру необходимо повторить.

Напомним, Верховная Рада запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине, приняв законопроект № 9524 о внесении изменений в избирательное законодательство. За это проголосовали 232 народных депутата.

Законопроект предусматривает запрет на наблюдение за украинскими выборами лицам, являющимся гражданами государства-агрессора, а также лицам, которых предложила Россия в качестве наблюдателей отправить в Украину.

Кроме законопроекта о запрете россиянам наблюдать за выборами, в Украине действуют и другие законы об определенных ограничениях для РФ.

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