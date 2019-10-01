В Конгрессе обвиняют Помпео в запугивании свидетелей по делу об импичменте Трампа

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Демократы из Палаты представителей Конгресса США обвинили госсекретаря Майкла Помпео в запугивании сотрудников американского Госдепартамента, которые были вызваны для дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

"По сообщениям, госсекретарь Помпео был на связи, когда президент оказывал давление на Украину, чтобы очернить своего политического оппонента. Если это так, госсекретарь Помпео теперь является свидетелем в расследовании, проводимом Палатой представителей в рамках процедуры импичмента. Он должен немедленно прекратить запугивание свидетелей в Госдепартаменте с целью защитить себя и президента", — говорится в совместном заявлении председателей комитета по иностранным делам Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса (демократ от штата Мэриленд).

"Любые попытки запугать свидетелей или помешать их разговору с Конгрессом являются незаконными и будут доказательством препятствования расследованию. В ответ Конгресс может сделать вывод, что удерживаемые документы и свидетельские показания могут содержать информацию, которая подтверждает жалобу осведомителя", — напомнили законодатели.

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Ранее Энгел, Шифф и Каммингс направили Помпео совместное письмо, в котором потребовали от госсекретаря предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также вызвали на слушания для дачи показаний в Конгресс бывшего американского посла в Украине Мари Йованович, спецпредставителя США в Украине Курта Волкера, заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, советника госдепартамента Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.

Но Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются "принудить" представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, хотя законодатели не выписали для этого никаких повесток. Госсекретарь США подчеркнул, что "пять официальных лиц", о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки. В связи с этим Помпео требует, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента. По словам Помпео, запрос конгрессменов может быть воспринят "лишь как попытка запугивания, угроз и неправомерного поведения в отношении сотрудников Госдепартамента".

Напомним, президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

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