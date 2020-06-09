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В Конгрессе США назвали Путина диктатором и требуют санкций против "Северного потока – 2"

9 июня, 07:34

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Законодатели назвали целью санкций "защиту Украины»

Американские законодатели, которые входят в двухпартийную группу поддержки Украины в Палате представителей Конгресса, призвали госсекретаря Майка Помпео применить новые санкции против "Северного потока – 2". Заявление группы обнародовала на своем сайте демократ Марси Каптур.

В нем говорится о том, что Россия пытается воспользоваться пандемией и обойти ранее наложенные санкции.

"Кремль надеется, что, если он поторопится с завершением проекта, США не успеют ответить", – обратились к Помпео законодатели.

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Также они отметили, что "российский диктатор Путин стремится посеять несогласие в трансатлантическом альянсе с помощью операций гибридной войны". В частности, речь идет о преобразовании "энергетики на оружие для ослабления демократических институтов и солидарности с помощью экспорта стратегической коррупции".

"К счастью, Конгресс США на мощной двухпартийной основе создал способы применения направленных санкций в отношении компаний, осуществляющих прокладки труб, и для защиты безопасности Украины. Эти санкции были критически важными для обеспечения выполнения газового контракта Украина-Россия и уплаты "Газпромом" компенсации "Нафтогазу" в 2,92 миллиарда долларов после знакового решения Стокгольмского арбитража против "Газпрома", – заявили конгрессмены.

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Также они отметили, что целью санкций является "защитить Украину и наших европейских союзников и партнеров от этого инструмента в широком наборе инструментов вредного влияния Кремля".

Добавим, что санкции против компаний STIF и MRTS, чьи суда Россия, похоже, планирует использовать для завершения "Северного потока – 2", ранее были одобрены Конгрессом и президентом США Дональдом Трампом.

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Ранее мы сообщали о том, что санкции США сейчас имеют решающее значение для блокировки строительства российского газопровода.

Тем временем в США также рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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Россия США Украина санкции Конгресс США Северный поток 2

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