Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Конгрессе США появился проект санкций против России из-за захвата украинских моряков

19 июля, 03:22

Этот законопроект – мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе

Фото: Pixabay

Депутаты Конгресса США от демократической и республиканской партий, члены Конгрессового Украинского кокуса, внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает санкции против России за захват украинских моряков и судов.

Об этом говорится в совместном заявлении авторов законопроекта, обнародованном на официальной странице конгрессвумен Марси Каптур, – пишет Укринформ.

"Этот законопроект – мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию – немедленно освободить украинских моряков", – отмечается в заявлении.

В проекте закона предлагается ввести санкции в отношении влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три захваченные судна.

Члены Конгресса США также призвали международное сообщество "не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире".

Соавторами законопроекта выступили Марси Каптур, Майкл Куигли от демократической партии, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

Как сообщали новости "Сегодня" московский суд оставил в СИЗО военнопленных украинцев почти до конца октября. Позже появилась реакция Украины на продление ареста морякам. Украинские дипломаты напомнили о решении Международного трибунала по морскому праву, который приказал немедленно и без предварительных условий освободить захваченные Россией суда и члены их экипажей.

В то же время у Путина рассказывали, идут ли переговоры об обмене украинских моряков. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "переговоры по обмену украинских моряков не ведутся".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, США, моряк, санкции

Вы сейчас просматриваете новость " В Конгрессе США появился проект санкций против России из-за захвата украинских моряков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Керченском проливе проблемы у украинского моряка: его доставили в российский порт

1 февраля, 10:50

Россияне получили сообщение, что одному из моряков стало плохо и ему нужна медицинская помощь

Улучшение ситуации с санкциями ЕС зависит от России – Урсула фон дер Ляйен

Сегодня, 02:25

Введенные санкции — это наш ответ на то, что Россия нарушает международное право, – Урсула фон дер Ляйен

Порошенко считает, что в новом Европарламенте успешно сформировано проукраинское лобби

Вчера, 22:19

Пятый президент Украины приветствует принятие евродепутатами резолюции в поддержку Украины

В Кремле указали на одну проблему с обменом пленными "всех на всех"

Вчера, 14:36

Киев и Москва почти договорились по пленникам, но есть еще одна несостыковка, отметил Песков

Ученые нашли лучший способ сохранить ум и здоровье в старости

Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Раскрыта тайна разбитых носов египетских статуй

Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром

Людям вернут деньги, перечисленные за день до закрытия банка

Нацбанк начал ссориться с Минфином из-за политического доллара

Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику

Врачи предупредили об опасности излишнего употребления воды

С октября в Украине вводят банкноту номиналом в тысячу гривен

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Назван самый опасный возраст для интернет-зависимых детей

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Топалов опубликовал новое фото со своей свадьбы с Тодоренко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь