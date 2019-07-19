В Конгрессе США появился проект санкций против России из-за захвата украинских моряков

Этот законопроект – мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе

Фото: Pixabay

Депутаты Конгресса США от демократической и республиканской партий, члены Конгрессового Украинского кокуса, внесли на рассмотрение Палаты представителей проект закона, который предусматривает санкции против России за захват украинских моряков и судов.

Об этом говорится в совместном заявлении авторов законопроекта, обнародованном на официальной странице конгрессвумен Марси Каптур, – пишет Укринформ.

"Этот законопроект – мощный месседж украинским морякам и их семьям о том, что Соединенные Штаты не забывают об их героической борьбе в защиту демократического пути и суверенитета своей страны. Призываем коллег поддержать этот двухпартийный законопроект, а Россию – немедленно освободить украинских моряков", – отмечается в заявлении.

В проекте закона предлагается ввести санкции в отношении влиятельных российских чиновников, пока не будут освобождены все 24 моряка и три захваченные судна.

Члены Конгресса США также призвали международное сообщество "не стоять в стороне, когда Россия расширяет свою агрессию в Европе и во всем мире".

Соавторами законопроекта выступили Марси Каптур, Майкл Куигли от демократической партии, а также республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

Как сообщали новости "Сегодня" московский суд оставил в СИЗО военнопленных украинцев почти до конца октября. Позже появилась реакция Украины на продление ареста морякам. Украинские дипломаты напомнили о решении Международного трибунала по морскому праву, который приказал немедленно и без предварительных условий освободить захваченные Россией суда и члены их экипажей.

В то же время у Путина рассказывали, идут ли переговоры об обмене украинских моряков. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "переговоры по обмену украинских моряков не ведутся".

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