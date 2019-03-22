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В Конгрессе США представили резолюцию по вмешательству России в выборы в Украине

Сегодня, 11:03

Американские политики призывают правительство США помочь Украине справиться с российской угрозой

Фото: AFP
В Конгрессе США представили резолюцию по вмешательству России в выборы в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4a4/94b/5c94a494bd17a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4a4/94b/5c94a494bd17a.jpg Политика Американские политики призывают правительство США помочь Украине справиться с российской угрозой

В Палате представителей Конгресса США представили резолюцию, которая осуждает попытки России вмешаться в выборы в Украине. Американские политики выразили поддержку Украине. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Отмечается, что двухпартийная группа конгрессменов, членов Конгрессового украинского кокуса во главе с конгрессменом от штата Пенсильвания Бренданом Бойлом внесла на рассмотрение резолюцию, в которой выражает твердую поддержку права украинского народа свободно выбирать свое руководство и определять собственное будущее.

"В документе выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины и решительно осуждаются попытки власти РФ и ее агентов вмешаться в выборы в Украине, в частности, путем осуществления вредных киберопераций и попыток повлиять на общественное мнение через контролируемые Кремлем СМИ и социальные сети", – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Кроме того, конгрессмены призывают правительство США предоставить украинскому правительству помощь в усилиях по защите избирательной системы страны от угроз со стороны РФ, в том числе в интернете.

Отметим, недавно эксперты США сошлись во мнении, что Россия на украинских выборах отработает схему вмешательства в американские. В Америке считают, что таким образом Москва ведет подготовку к президентским выборам в США, которые состоятся в 2020 году.

В свою очередь бывший директор национальной разведки США (в 2010-2017 годах) генерал Джеймс Клэппер отмечал, что Путин использовал Украину как лабораторию. По его словам, Москва использует опыт вмешательства в выборы США, который испытала на Украине.

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Тег Россия, выборы, США, конгресс, резолюция, вмешательство

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