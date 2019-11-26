В Конгрессе США рассказали, какую военную помощь получит Украина в ближайшие годы

Джон Гараменди (слева) / Фото: Flickr

Военная помощь Соединенных Штатов Украине должна быть расширена. Об этом заявил американский конгрессмен-демократ и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джон Гараменди, который недавно во главе двухпартийной делегации посетил Украину.

"Военная помощь США должна быть дополнена. Например, один из видов военной помощи, которую мы направляем, это выведенные из эксплуатации морской охраны катера. Украина имеет большую черноморскую прибрежную полосу Но украинцы не имеют механизма для патрулирования этого района, поэтому мы отправляем пять катеров, выведенных из эксплуатации береговой охраны", - сказал конгрессмен.

Однако он отметил, что пока не были продуманы обучающие программы по эксплуатации катеров.

"В ближайшие годы американская помощь будет расширена таким образом, чтобы отправить персонал береговой охраны для обучения украинцев", - сказал конгрессмен.

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Джон Гараменди также сообщил, что во время его визита в Минбороны Украины детально обсудил с украинским министром, какие виды оборудования и другие виды поддержки нужны военным.

"Обсуждали javelin, но также детали необходимого медицинского оборудования, боеприпасов, снайперских винтовок, приборов ночного видения и другой техники", - сказал он.

Ранее Джон Гараменди заявил, что на фоне продолжающейся российской агрессии Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в военном, финансовом и экономическом плане.

По словам Гараменди, Вашингтону очень важно услышать от украинских властей, в какой финансовой, военной и экономической помощи они нуждаются.

Конгрессмен назвал "временной проблемой" скандал вокруг телефонной беседы Украины и США, несмотря на что, США продолжат оказывать Украине военную, политическую и финансовую поддержку.

Также Гараменди добавил, что в США не наблюдается утомление от Украины.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп оказывал на Зеленского – якобы он заблокировал помощь Украине с целью возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. После этого Белый дом опубликовал стенограмму беседы, несмотря на что, демократы не отменили запущенную в Конгрессе процедуру импичмента президенту США.

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