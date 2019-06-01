В Конгрессе США рассмотрят законопроект о поддержке Украины

Киев два года ждал подобного шага Вашингтона

Фото: Посольство Украины в США.

В Конгрессе США представили законопроект о предоставлении Украине статуса главного военно-политического союзника до вступления в НАТО.

"Вода камень точит. Вот, спустя два года, в Палате представителей Конгресса США представлен проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который предусматривает возможность предоставления Украине статуса главного союзника США вне НАТО на период до вступления нашего государства в Североатлантический альянс", – написал лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

Политик убежден, принятие документа станет практической реализацией гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму и будет иметь большое значение для прекращения российской агрессии против Украины.

"Это успешный инструмент двустороннего партнерства по безопасности США со своими союзниками в мире. Такой статус предоставлен как государствам, находящимся в состоянии мира, таким как Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и государствам, находящимся под угрозой военных действий, таким как Южная Корея или Израиль. А в этом году статус главного союзника США был предоставлен Бразилии. Среди практических преимуществ – существенное упрощение процедуры передачи Украине оборонительного оружия, в том числе, противотанковых, противокорабельных и противовоздушных систем, и усиления обороноспособности нашего государства", – считает лидер РПЛ.

Олег Ляшко поблагодарил авторов документа и надеется на безотлагательное рассмотрение и поддержку законопроекта в Конгрессе США.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в США представили законопроект о предоставлении Украине статуса союзника вне НАТО . Такой статус может быть использован для упрощения процедуры передачи Украине оборонительных средств.

Также сообщалось, что главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину.

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