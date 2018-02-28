В Конституции нужно закрепить европейскую и евроантлантическую интеграцию Украины – Порошенко

Сегодня, 15:41

По словам президента, это достаточного зафиксировать в преамбуле Конституции, для чего достаточно поддержки 2/3 депутатов


В Конституции необходимо закрепить европейскую и евроантлантическую интеграцию Украины. Об этом на пресс-конференции заявил президент Петр Порошенко.

"Это стало бы императивом для всех политических сил на годы вперед", – сказал он.

По словам президента, для этого достаточного зафиксировать в преамбуле Конституции, для чего достаточно поддержки 2/3 депутатов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада и Кабинет министров утвердили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Дорожная карта представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет. Указано, что документ призван активизировать евроинтеграционные процессы в Украине. Дорожную карту представили глава правительства Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий.

Как сообщалось, глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что в Украине в тяжелых условиях был внедрен ряд реформ, и те, кто их не видит, – "или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения". Мингарелли заявляет, что в течение последних четырех лет представители власти в Украине сделали определенное количество шагов для того, чтобы модернизировать страну.
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