В Контактной группе решили создать консультативный совет по политвопросам

В рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске появится консультативный совет по политическим вопросам. Об этом заявили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"В Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на котором присутствовали руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак", — говорится в сообщении.
Принято решение после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и ФРГ сформировать "консультативный совет в составе политической подгруппы Контактной группы" с целью выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате".
Добавим, что также в Минске обсудили новый обмен пленными. Стороны во время переговоров достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье.
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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