Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости политики

В Корею снова полетел украинский самолет: что привезет для борьбы с коронавирусом

10 апреля, 22:28

Елена Кузьмич

Также этим бортом будет доставлено на родину 10 граждан Кореи, которые изъявили желание вернуться домой

В Корею отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину новую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Этим бортом также будет доставлено на родину 10 граждан Кореи, которые изъявили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничений международного авиасообщения.

Реклама

"На обратном пути самолет привезет в Украину многократные защитные костюмы и другие средства защиты, которые впоследствии будут переданы в медицинские учреждения в регионах", – отмечается в сообщении.

В тренде
Кулеба объяснил, почему переговоры с Россией – это ходьба по минному полю

Ранее Украина уже привезла из Кореи 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19 и они уже используют в украинских больницах.

Также сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, обсудив с ним противодействие коронавируса. Зеленский оценил те меры, которые принимала Южная Корея по противодействию вирусу, а также поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для Украины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Корея самолет Украина Владимир Зеленский коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантине
Аваков рассказал, за что жить украинцам на карантинеПолитика
У Черновол проводят обыски по делу Майдана: подробности
У Черновол проводят обыски по делу Майдана: подробностиПолитика
Выплаты врачам и семьям умерших: Зеленский пообещал помощь украинцам во время карантина
Выплаты врачам и семьям умерших: Зеленский пообещал помощь украинцам во время карантинаУкраина
Нацгвардии могут разрешить обыскивать украинцев: комитет Рады поддержал законопроект
Нацгвардии могут разрешить обыскивать украинцев: комитет Рады поддержал законопроектПолитика
Аваков
Аваков "предположил", когда Украина вернется к нормальной жизниПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...