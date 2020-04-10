В Корею снова полетел украинский самолет: что привезет для борьбы с коронавирусом

Также этим бортом будет доставлено на родину 10 граждан Кореи, которые изъявили желание вернуться домой

В Корею отправился очередной самолет, который должен привезти в Украину новую партию специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Этим бортом также будет доставлено на родину 10 граждан Кореи, которые изъявили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничений международного авиасообщения.

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"На обратном пути самолет привезет в Украину многократные защитные костюмы и другие средства защиты, которые впоследствии будут переданы в медицинские учреждения в регионах", – отмечается в сообщении.

Ранее Украина уже привезла из Кореи 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19 и они уже используют в украинских больницах.

Также сообщалось, что глава государства Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, обсудив с ним противодействие коронавируса. Зеленский оценил те меры, которые принимала Южная Корея по противодействию вирусу, а также поблагодарил за оперативное реагирование южнокорейских компаний в вопросах закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для Украины.

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