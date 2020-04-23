В Кремле цинично оценили год президентства Зеленского

В Кремле отказались признать все то, что сделал президент Украины по Донбассу

В Кремле считают, что за год президентства Владимира Зеленского не случилось значительного прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Москве снова настаивают, что Минские соглашения должны выполняться точно так, как они записаны. Однако указанная там последовательность пунктов не устраивает Украину.

"Нужно оценивать не в Кремле (год президентства Зеленского – ред.). Этот год должны оценивать в Киеве и в Украине. Это главное – как его оценивают в Украине. Для России как одной из стран – гарантов Минских договоренностей и Минского комплекса мер важно, чтобы была выполнена последовательность действий, зафиксированных в этом документе. Пока мы констатируем, что значительных успехов на этом поприще достигнуто не было", – сказал Песков.

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В Кремле наверно забыли, что именно благодаря настойчивости Зеленского был разблокирован "нормандский формат", участники которого не собирались 3,5 года, были проведены несколько обменов пленными, разведены силы на некоторых участках фронта, активизировались переговоры в Минске.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине вышел фильм "Год президента Зеленского", в котором сам глава государства выразил уверенность, что за его каденцию получится закончить войну. Однако он готов ждать год, чтобы случились серьезные подвижки в этом вопросе – в противном случае Киев будет менять тактику. Читайте также подробней, что удалось сделать Зеленскому з год президентства.

А вот и сам фильм "Год президента Зеленского":

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