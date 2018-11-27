В Кремле намекнули на обострение ситуации на Донбассе из-за военного положения

Власти Украины ввели особый правовой режим в ряде областей, но это может привести к проблемам, считает Песков

В Москве считают, что на Донбассе может обостриться обстановка из-за введения военного положения в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, существует угроза для обострения ситуации на фронте.

"Это внутреннее дело Украины, но, безусловно, на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску. Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе, имеется в виду юго-восток", – сказал Песков.

Напомним, вчера, 26 ноября, власти Украины пошли на радикальные меры из-за новой витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

Также ряд стран и международные организации осудили действия россиян и призвали Москву к прекращению эскалации ситуации на Азове и потребовали освободить задержанных украинских моряков.

Военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему военное положение пойдет на пользу украинской армии. Украина сможет легально сформировать до 10 боеспособных бригад для защиты от агрессии РФ, уверен он.