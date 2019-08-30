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В Кремле назвали дату встречи помощников глав нормандской четверки

30 августа, 17:34

Представители Зеленского Макрона, Меркель и Путина соберутся 2 сентября в Берлине

Сурков и Путин. Фото: facebook.comAtlanticCouncil.

Сурков и Путин. Фото: facebook.comAtlanticCouncil.

В Кремле подтверждают проведение 2 сентября в Берлине встречи помощников глав стран "нормандского формата", на которой Россию будет представлять Владислав Сурков, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Эта информация уже официально подтверждена. 2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием так называемых дипломатических советников. От нас будет Сурков", – сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

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По словам Ушаков, участники встречи "займутся вопросами урегулирования внутриукраинского кризиса, в том числе рассмотрят и возможность подготовки саммита в нормандском формате". Он также утвердительно ответил на вопрос, состоится ли эта встреча вне зависимости от результатов переговоров между Москвой и Киевом об обмене удерживаемыми лицами.

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REUTERS/Gleb Garanich

Новости "Сегодня" сообщали, что стало известно, когда состоится встреча советников глав "Нормандской четверки".

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о проведении нормандской встречи на уровне четырех государственных лидеров в ближайшие недели. В то же время он добавил, что Франция и Россия имеют расхождения в позициях относительно Украины.

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Источник: Интерфакс-Украина

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