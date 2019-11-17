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В Кремле назвали "краеугольным" закон об особом статусе Донбасса

17 ноября, 18:17

Песков заявил, что нормандская четверка не понимает, как Украина поступит с боевиками

REUTERS/Alexander Ermochenko

REUTERS/Alexander Ermochenko

Вопрос принятия Украиной закона об особом статусе Донбасса является "краеугольным" в прекращении вооруженного противостояния. Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, в эфире российского телевидения.

Он рассказал, что "нормандская четверка" не понимает, как Украина будет согласовывать закон с боевиками так называемых "Л/ДНР".

"Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с "ДНР" и "ЛНР", а до сих пор Киев исключает прямые контакты", — сказал Песков.

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Он добавил также, что участники "нормандской четверки" рассчитывают, что Украина понимает, "как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом".

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса является ключевым моментом в вопросе урегулирования противостояния, а сама по себе "формула Штайнмайера" не несет никакого содержания.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале октября "формула Штайнмайера" была согласована в Минске и вынесена на обсуждение "Нормандской четверки". Она предполагает проведение выборов в ОРДЛО и введение особого статуса этих территорий. Однако Киев продолжает настаивать, что это все будет возможно только после выполнения компонента безопасности – вывода российских войск и обезоруживания боевиков, возобновления украинского контроля над оккупированными территориями и границей и т.д. Также планируется, что "формула Штайнмайера" будет в новом законе об особом статусе Донбасса.

Об этом говорил и глава государства, отметив, что "формула" должна быть в будущем имплементирована в новый закон, однако его еще нет. Президент также отмечал, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе. Смотрите видеообращение Зеленского об особом статусе Донбасса:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия Донбасс кремль боевики Нормандская четверка пескова

Источник: Сегодня

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