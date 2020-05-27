В Кремле не знают, пригласят ли Зеленского на парад 24 июня

У Путина не смогли ответить однозначно, получит ли украинский президент приглашение

В Кремле, где ранее собирались позвать президента Украины Владимира Зеленского на парад по случаю 75-й годовщины победы над нацистской Германией, пропала уверенность на этот счет.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на мероприятие будут приглашать лидеров стран СНГ, однако, как известно, Украина покинула эту международную организацию.

"Пока мы придерживаемся критерия о том, что на парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ", – сказал Песков на брифинге 27 мая.

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Но на уточняющий вопрос, отправят приглашение именно Зеленскому, пресс-секретарь Владимира Путина сказал: "Насчет Зеленского не могу сказать. Я сказал, какой принцип".

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Напомним, что на годовщину окончания Великой Отечественной войны в России собирались устроить крупный парад, правда, казусы начались еще с подготовки – россияне опозорились с логотипом праздника.

Потом произошла форс-мажорная ситуация – началась пандемия коронавируса. Несмотря на это, в России долгое время не собирались отменять Парад победы и продолжали подготовку, на которой заразились сотни военнослужащих.

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Но за несколько недель до праздника Путин все же распорядился его перенести, позже назначив новую дату – 24 июня, приурочив ее к параду советских войск, которые вернулись с фронта в 1945 году.

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