В Кремле объяснили, что за "условие" Путин поставил Зеленскому по Донбассу

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

В Кремле объяснили циничный вопрос президента РФ Владимира Путина украинскому лидеру Владимиру Зеленскому относительно выполнения Минских соглашений. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что новая встреча глав государств в "нормандском формате" зависит от выполнения договоренностей по Донбассу.

Он напомнил, что на "нормандском саммите" в Париже было принято коммюнике, в котором стороны пришли к выводу о безальтернативности Минских договоренностей и необходимости их выполнения.

"Что касается прямого вопроса (президента РФ Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора 14 февраля. – Ред.), он был обусловлен темой обсуждения хода подготовки возможной очередной встречи на высшем уровне "нормандского формата" в Берлине, о возможности проведения которой говорилось в Париже. Встреча обсуждается. Для проведения этой встречи как минимум нужно перечитать парижский документ и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано. В данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам. Речь идет о конкретном документе", – заявил Песков, но отказался сказать, что ответил Путину Зеленский.

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Спикер Кремля добавил, что на сегодняшний день нет сроков и конкретных договоренностей относительно следующей "нормандской" встречи.

Как сообщали новости "Сегодня", 14 февраля Зеленский переговорил с Путиным по телефону. Позже президент Украины уточнил, что обсуждал с российским коллегой состояние выполнения того, о чем договорились на встрече "Нормандской четверки" в Париже, – подготовка законодательных актов и возвращение пленных, прекращение огня.

Напомним, на последних переговорах "Нормандской четверки" были согласованы выводы саммита, коммюнике, которое пообещали выполнить и Украина, и Россия. Стоит отметить, что первый пункт документа обязывает к полному прекращению огня по всей зоне конфликта на Донбассе, и это условие должно было быть выполнено до конца 2019 года. Однако поддерживаемые Россией боевики ни на день не прекращали обстрелы.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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