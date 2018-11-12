В Кремле объяснили, почему Путин не был на встрече с Порошенко, Меркель и Макроном

Песков рассказал, был ли контакт у президентов России и Украины в Париже

Президент России Владимир Путин во время визита в Париж не планировал встречу с коллегами по "нормандскому формату" – президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом заявил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас нет предпосылок для встречи в "нормандском формате", поэтому Путин не присутствовал на переговорах лидеров трех стран.

"Нет, не предполагалось. Собственно, для обсуждения в рамках "нормандской четверки" пока нет необходимой почвы, нет предпосылок, отсутствуют даже намеки на возможную результативность. И поэтому это уже отдельная встреча, которая прошла без Путина", – сказал Песков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Путин и Трамп договорились отдельно поговорить на саммите G20

Многих интересовало, пересекутся ли 11 ноября президенты Украины и России в Париже, обменявшись, хотя бы, рукопожатием. Однако в Кремле дали четкий ответ по этому поводу.

"Насколько мне известно – не было, насколько мне известно, они не пересеклись", – подчеркнул спикер Кремля.

А вот у спикера Верховной Рады Ирины Геращенко другое объяснение, почему Путин "сбежал" со встречи "нормандской тройки". По ее словам, российскому лидеру не выгодно приходить на такие встречи, так как понимает, что его там ждет – неприятные вопросы по Украине, на которые у него нет ответа.

Напомним, вчера, 11 ноября, в рамках визита в Париж по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны президент Украины Петр Порошенко встретился с Меркель и Макроном. Украинский лидер с канцлером германии и французским президентом провели трехсторонние переговоры в по фейковым "выборов", которые Россия организовала на оккупированной части Донбасса. На встрече не присутствовал президент России Владимир Путин.

Кроме того, Порошенко встретился и с президентом США Дональдом Трампом. Глава государства отметил, что по итогам их разговора 11 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и госсекретаря США Майка Помпео.