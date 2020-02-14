В Кремле оценили идею Зеленского создать городок для переселенцев из Крыма

/ Фото: kremlin.ru

В Украине собрались построить городок для переселенцев из Крыма, соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский. В России цинично поприветствовали такую инициативу украинских властей после того, как аннексировали полуостров и выживают с него крымских татар.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Если для кого бы то ни было в Украине будет построен город мечты – это можно будет только приветствовать".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Зеленский поручил создать поселок для переселенцев из Крыма в Херсонской области, на пункте пропуска "Чонгар". По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты во время его встречи с президентом Турции. Судя по всему, турецкая сторона поможет в строительстве этого объекта.

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А тем временем в Украине собрались посчитать население оккупированных территорий Донбасса и Крыма со спутника. Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет отметил, что таким образом попытаются провести перепись населения этих территорий.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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