В Кремле оценили разговор Путина и Зеленского

Президент Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор. В Кремле его назвали конструктивным.

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Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Спикер Кремля рассказал, какой была атмосфера разговора между главами государств.

"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", – сказал Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", телефонный разговор между президентами Украины и России состоялся 26 июля накануне нового всеобъемлющего перемирия на Донбассе. Это ожидаемо стало основной темой переговоров. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе. Однако хозяин Кремля не всем остался доволен после разговора. Стало известно, что не устраивает Путина в вопросе Донбасса.

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А тем временем в Украине уже отреагировали на телефонный разговор президентов. Лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк предупредил Путина, чтобы тот не думал, что сумеет установить контроль над Украиной – выборов под дулами российских автоматов или по указке Кремля не будет.

Ранее Зеленский уже обращался к Путину с предложением расширить формат переговоров о Донбассе:

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