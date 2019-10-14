В Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском" формате

Заявления Зеленского по поводу Донбасса и Крыма были переданы Путину

/ Фото: Pixabay

Заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно Донбасса и Крыма, которые он сделал в ходе пресс-марафона, были доложены президенту России Владимиру Путину.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, добавив, что "вопрос Крыма в "нормандском" формате обсуждаться не будет.

"Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно, которые касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, Минских договоренностей и так далее, сделанные им в ходе пресс-марафона", – сказал Песков.

В то же время он добавил, что в Кремле не смогли просмотреть весь процесс общения главы украинского государства с журналистами.

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"Еще раз повторяю – основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину", – сказал Песков, отметив, что о вынесении вопроса о возврате Крыма на "нормандский формат" или какой-то другой формат "не может быть и речи".

"Этот вопрос был закрыт в свое время, причины этого хорошо известны, предтеча этого также хорошо известна, каких-либо иных обсуждений в иных форматах, в каких-либо форматах невозможно", – подчеркнул он.

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Как сообщали новости "Сегодня", во время посещения выставки "Оружие и безопасность" Зеленский называл условия, необходимые для деоккупации Крыма. Глава государства отметил необходимость помощи международных партнеров.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но и международные организации, неоднократно принимались международные резолюции.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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