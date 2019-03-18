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В Кремле отреагировали на идею потребовать "компенсацию" от Украины за Крым

Сегодня, 13:20

По словам Пескова, данный вопрос не рассматривался в Кремле

Фото: сайт Кремля
В Кремле отреагировали на идею потребовать "компенсацию" от Украины за Крым //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f7c/ddb/5c8f7cddbf4b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f7c/ddb/5c8f7cddbf4b9.jpg Политика По словам Пескова, данный вопрос не рассматривался в Кремле

Кремль не обсуждал возможность взыскания с Украины компенсаций за "потери", которые якобы понесла экономика Крыма до аннексии полуострова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле", – сказал он.

Так Песков прокомментировал инициативу, озвученную спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Представитель администрации президента РФ посоветовал обратиться в Госдуму за разъяснениями о том, на чем основана такая позиция, а также добавил, что в Кремле впервые услышали о такой идее.

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Напомним, заявление Володина прозвучало 15 марта. Он отметил, что нужно поручить соответствующему комитету по экономической политике и "коллегами" из Крыма заняться этим вопросом и потом цифры некоего "ущерба" озвучить в европейских организацияхПо мнению Володина, сделать это можно через европейские парламентские структуры.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сообщил сайту "Сегодня", что заявление председателя Госдумы – не более чем пропаганда

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

"Сегодня" выяснили, удалось ли Украине что-то компенсировать за счет оккупанта:

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Тег Крым, кремль, Песков, аннексия, Володин

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Источник:

ТАСС

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