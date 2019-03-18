В Кремле отреагировали на идею потребовать "компенсацию" от Украины за Крым
По словам Пескова, данный вопрос не рассматривался в Кремле
Кремль не обсуждал возможность взыскания с Украины компенсаций за "потери", которые якобы понесла экономика Крыма до аннексии полуострова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о том, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле", – сказал он.
Так Песков прокомментировал инициативу, озвученную спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Представитель администрации президента РФ посоветовал обратиться в Госдуму за разъяснениями о том, на чем основана такая позиция, а также добавил, что в Кремле впервые услышали о такой идее.
Напомним, заявление Володина прозвучало 15 марта. Он отметил, что нужно поручить соответствующему комитету по экономической политике и "коллегами" из Крыма заняться этим вопросом и потом цифры некоего "ущерба" озвучить в европейских организациях. По мнению Володина, сделать это можно через европейские парламентские структуры.
Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко сообщил сайту "Сегодня", что заявление председателя Госдумы – не более чем пропаганда.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
"Сегодня" выяснили, удалось ли Украине что-то компенсировать за счет оккупанта:
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