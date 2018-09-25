В Кремле отреагировали на непродление Украиной договора о дружбе

Сегодня, 12:00

Признав, что договор имел рамочный характер, в МИДе РФ отметили, что он "задавал тон всем другим соглашениям"

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

Российское правительство отреагировало на доставку официальной ноты о непродлении Большого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, выразив сожаление по этому поводу, пишет ТАСС.

"Украина решила не пролонгировать большой договор с Россией, конечно, мы весьма сожалеем об этом", – заявил 25 сентября директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, хотя данный договор имел рамочный характер, он "задавал тон всем другим соглашениям".

Напомним, что ноту внешнеполитическому ведомству России накануне доставил временный поверенный в делах Украины.

Кроме того, мы также публиковали мнение интеллектуалов насчет денонсации другого договора между Украиной и РФ - о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 4 декабря 2003 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной (т.н. Большой договор), в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.
Россия, Украина, дипломатия, договор о дружбе

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Источник:

ТАСС

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