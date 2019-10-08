В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о причастности России к войне на Донбассе

Президент Беларуси поставил Кремль в неудобное положение, который постоянно открещивается от войны с Украиной

/ Фото: сайт Кремля

Москва продолжает открещиваться от причастности к войне на Донбассе и цинично заявляет о необходимости помочь Украине в решении конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он выразил несогласие с позицией президента Беларуси Александра Лукашенко, что Россия является стороной конфликта с Украиной. В Кремле снова заявили о "внутриукраинском конфликте".

"Здесь можно только не согласиться с этим тезисом, потому что конфликт на Донбассе является внутриукраинским конфликтом и Россия никоим образом не являлась, не является и не будет являться стороной этого конфликта", – сказал Песков.

Журналисты ему отметили, что даже ближайший союзник России – Беларусь – и та придерживается другого мнения, на что он дал циничный ответ о помощи Украине.

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"Неважно, кто кем кого считает, здесь важно, кто готов выполнять взятые на себя обязательства, а кто не готов. А главное, важно помочь Украине справиться с этой жизненно важной для нее проблемой – проблемой юго-востока, помочь Украине решить эту проблему", – подчеркнул спикер Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", Александр Лукашенко объяснял, что нужно для окончания войны на Донбассе. В своей речи он четко дал понять, что у России с Украиной настоящий конфликт.

Кроме того, президент Беларуси считает, что конфликт на Донбассе – это тест и для Европы. Он призвал европейцев больше участвовать в его урегулировании.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до июня 2019 года составило до 13 000 человек, в Украине называют цифру в 14 000. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – пророссийские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек (более 7000 гражданских) получили ранения во время вооруженного конфликта.

В свою очередь в Минобороны Украины отмечали, что за пять лет войны российскими оккупантами было убито более 240 украинских детей, еще 56 пропали без вести.

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