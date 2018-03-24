В Кремле отрицают вербовку Савченко российскими спецслужбами

Сегодня, 13:02

По мнению Москвы, это "глубоко внутренне дело Украины"

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Российские спецслужбы не вербовали Надежду Савченко во время ее пребывания на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", – заявил Песков.

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Напомним, 22 марта Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

23 марта вечером Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте на 60 суток народного депутата Надежду Савченко, которая подозревается, среди прочего, в подготовке терактов и свержении государственной власти.

Подробней узнать о ситуации вокруг скандального нардепа и какие доказательства ее вины были озвучены генпрокурором, можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".

 
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