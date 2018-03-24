В Кремле отрицают вербовку Савченко российскими спецслужбами
По мнению Москвы, это "глубоко внутренне дело Украины"
Российские спецслужбы не вербовали Надежду Савченко во время ее пребывания на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины", – заявил Песков.
Напомним, 22 марта Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.
23 марта вечером Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте на 60 суток народного депутата Надежду Савченко, которая подозревается, среди прочего, в подготовке терактов и свержении государственной власти.
Подробней узнать о ситуации вокруг скандального нардепа и какие доказательства ее вины были озвучены генпрокурором, можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".
Вы сейчас просматриваете новость "В Кремле отрицают вербовку Савченко российскими спецслужбами". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"