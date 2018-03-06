В Кремле озвучили главное условие для размещения миротворцев на Донбассе

Сегодня, 10:21

Москва не против ввода "голубых касок" в Украину, но требует выполнения одного условия

Миротворцы ООН. Фото: архив
Миротворцы ООН. Фото: архив

Размещение миротворцев на Донбассе будет возможно только после согласования этого вопроса с главарями боевиков т. н. "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который пошел на уступку по Донбассу, но с определенным требованием.

"Никакого изменения позиции. Позиция России абсолютно последовательна и хороша известна. Основная мысль здесь заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-либо решения о размещении международных миссий без переговоров и достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса. Именно об этом говорил президент Путин", – сказал Песков, отвечая на вопрос, значит ли согласие России на международный контроль над оккупированными территориями, что она больше не опасается резни на Донбассе с приходом "голубых касок", как об этом говорилось ранее.

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Отметим, что ранее позиция России в вопросе миротворцев заключалась в том, что они должны находиться только на линии разграничения, а если в расширенном мандате, то только в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ они могут попасть на украинско-российскую границу. Также Москва настаивает на переговорах Киева с боевиками.

В то же время президент Украины Петр Порошенко заявлял, что не намерен вести переговоры с боевиками. По его словам, именно такого развития событий – переговоров с боевиками – хочет Россия, чтобы показать, что в Украине гражданская война и российская сторона здесь не при чем.
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Источник:

УНИАН

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