В Кремле подытожили переговоры Путина с Зеленским

В Париже состоялись долгожданные переговоры по Донбассу, но без громких результатов

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Итоги встречи президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина в Париже подвели в Кремле. Москва называет эти переговоры больше знакомством лидеров государств. Об этом рассказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, какое впечатление на Путина произвел Зеленский и является ли он, по мнению Кремля, договороспособным человеком, Песков ответил: "Вчера состоялась достаточно конструктивная беседа. Это было первое знакомство двух президентов, и это было деловое общение, прагматичное общение, открытое. Стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов".

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"Многое зависит от выполнения того, что страны должны выполнять. Вы знаете, что Путин всегда отвечает за свои слова и делает то, о чем он говорит. В свою очередь он высоко ценит аналогичный подход со стороны своих собеседников", – сказал спикер Кремля.

Отметим, что в Украине накануне отъезда президента в Париж многие побаивались капитуляции перед Путиным и призывали не сдавать национальные интересы. Однако многие отмечают, что "зрады" не случилось. Сайт "Сегодня" сделал подборку реакций политиков на итоги "нормандских переговоров".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила уже ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, новом перемирии на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Читайте подробнее, о чем удалось договориться по итогам саммита "Нормандской четверки".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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