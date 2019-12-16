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В Кремле прокомментировали законопроект Зеленского по децентрализации

16 декабря, 13:26

Президент Украины ранее анонсировал изменения в Минские соглашения в вопросе децентрализации

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Москва будет анализировать новый законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации на соответствие Минским соглашениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока нет официальной реакции Кремля на то, что в законопроекте президента Украины по децентрализации нет ни слова об особом статусе Донбасса.

"Этот, безусловно, документ нужно анализировать очень внимательно, изучать на предмет соответствия Минским договоренностям и "формуле Штайнмайера". Здесь нет ничего, что может двояко толковаться, и нет ничего, что может дискутироваться. Есть Минские договоренности, и в Париже именно в преамбуле, и мы неоднократно об этом говорили, стороны подтвердили свою приверженность Минским договоренностям. (В этом документе) доступным языком изложена вся последовательность действий", – сказал Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский рассказывал о планах внести изменения в Минские соглашения, касающиеся децентрализации. По его словам, Украина полностью выполняет свои обязательства по Минским соглашениям, и проведение децентрализации соответствует тому, что было подписано в 2015 году. В то же время боевики требуют обсудить с ними изменения в Конституцию и особый статус Донбасса.

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Напомним, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект по децентрализации, которым вносятся изменения в Конституцию для укрепления прав местного самоуправления. Стоит отметить, что в перечень административно-территориальных единиц предлагается внести и АР Крым, а вот об особом статусе Донбасса ничего не говорится.

Также в эксклюзивном интервью политик Михеил Саакашвили рассказал, что думает о децентрализации в Украине. Смотрите видео:

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децентрализация законопроект минские соглашения Дмитрий Песков

Источник: УНИАН

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