В Кремле рассказали, будут ли переговоры Путина с Порошенко

Песков объяснил, почему "нормандский формат" не подходит для обсуждения ситуации в Керченском проливе

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время проводить переговоры с украинским лидером Петром Порошенко по освобождению захваченных россиянами украинских моряков в Керченском проливе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва не считает нужным обсуждать вопрос по морякам и кораблям в "нормандском формате".

"Я могу вам только подтвердить, что действительно после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было, и в настоящий момент, насколько мне известно, в грядущие дни такого разговора не планируется. "Нормандский формат" занимается вопросами реализации Минских договоренностей, и эта ситуация вряд ли относится к измерению Минских договоренностей", – сказал Песков.

Отметим, что после захвата украинских кораблей Россией Порошенко пытался поговорить с Путиным. Глава украинского государства заявил, что Кремль проигнорировал запрос Киева на организацию разговора.

Как рассказывал Порошенко в интервью France 24 назвал единственный способ посадить Путина за стол переговоров. Он сказал, что российский лидер до сих пор не ответил на запрос о переговорах, избегает их, но санкции рано или поздно заставят его начать обсуждение вопроса по урегулированию конфликта с Украиной.

Напомним, вчера даже президент Турции Раджем Эрдоган после телефонных разговоров с Порошенко и Путиным высказался за то, чтоб урегулирование ситуации в Керченском проливе было обсуждено между четырьмя странами в "нормандском формате" (Украиной, Россией, Францией и Германией).