В Кремле рассказали, кто будет заниматься "украинским направлением"

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься украинской проблематикой и вопросами интеграции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, означают ли недавние контакты Козака по тематике обмена пленными то, что кураторство "украинской темой" передали именно ему.
"По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков.
По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".
Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".
Ранее СМИ уже сообщали, что вместо помощника президента России Владислава Суркова, который уходит с должности, "украинским направлением" в Кремле будет заниматься заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Козак уже занимался украинским вопросом – в частности принимал участие в подготовке обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся в сентябре.
По мнению политолога Вадима Карасева, Сурков уходит с государственной службы, чтобы уступить место Козаку, задача которого – вывести Россию из вооруженного конфликта на Донбассе.
Напомним, недавно новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом.
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