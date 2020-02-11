В Кремле рассказали, кто будет заниматься "украинским направлением"

Дмитрий Козак / Фото: kremlin.ru

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься украинской проблематикой и вопросами интеграции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, означают ли недавние контакты Козака по тематике обмена пленными то, что кураторство "украинской темой" передали именно ему.

"По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции", - сказал Песков.

Реклама

По его словам, точная формулировка будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока "не формализованы".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, интеграцией "кого с кем" будет заниматься Козак, Песков ответил: "Не России и Украины. У России много интеграционных процессов, в которых она участвует весьма успешно".

Ранее СМИ уже сообщали, что вместо помощника президента России Владислава Суркова, который уходит с должности, "украинским направлением" в Кремле будет заниматься заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Козак уже занимался украинским вопросом – в частности принимал участие в подготовке обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся в сентябре.

По мнению политолога Вадима Карасева, Сурков уходит с государственной службы, чтобы уступить место Козаку, задача которого – вывести Россию из вооруженного конфликта на Донбассе.

Напомним, недавно новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама