В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Даже прямые переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись на полях "нормандского саммита" 9 декабря в Париже, не помогли президенту Украины Владимиру Зеленскому согласовать целый ряд вопросов.
Об этом 15 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", – сказал он.
Песков добавил, что встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет длилась 10-15 минут "что не так коротко", после чего их прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который "настаивал на продолжении работы в "нормандском формате".
Напомним, что на саммите Зеленский, Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились:
- обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);
- освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;
- продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;
- провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;
- инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.
Более подробно об итогах "нормандской встречи" читайте в специальном материале "Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже" на нашем сайте.
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
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