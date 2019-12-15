В Кремле рассказали о разногласиях Путина и Зеленского

Президенты начали диалог, но не сумели согласовать целый ряд вопросов

Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Даже прямые переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, которые состоялись на полях "нормандского саммита" 9 декабря в Париже, не помогли президенту Украины Владимиру Зеленскому согласовать целый ряд вопросов.

Об этом 15 декабря заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они далеки от согласия по целому ряду вопросов, они используют разную терминологию", – сказал он.

Реклама

Песков добавил, что встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет длилась 10-15 минут "что не так коротко", после чего их прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который "настаивал на продолжении работы в "нормандском формате".

Напомним, что на саммите Зеленский, Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились:

обеспечить полное и бессрочное перемирие до 31 декабря 2019 года, с расширением мандата ОБСЕ (в том числе круглосуточное патрулирование);

освободить пленных "всех на всех" до конца года, предоставить Красному Кресту доступ ко всем удерживаемым лицам;

продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года;

провести еще один саммит в "нормандском формате" через 4 месяца;

инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство в версии, утвержденной на "нормандском саммите" и в Трехсторонней контактной группе.

Более подробно об итогах "нормандской встречи" читайте в специальном материале "Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама