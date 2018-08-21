В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Меркель об Украине

Сегодня, 15:43

Российский лидер и немецкий канцлер встречались на днях в Германии

Путин и Меркель. Фото: AFP
Путин и Меркель. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин во время переговоров заверил канцлера Германии Ангелу Меркель, что транзит газа через Украину сохраниться. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В то же время он отметил, что пока нет прогнозов по росту потребления "голубого топлива".

"Обсуждалась тема прогнозов объемов потребления газа на европейском континенте. Было подчеркнуто, что эти прогнозы сейчас весьма противоречивы и существуют разные концепции. Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени – это по-прежнему вопрос для дальнейшей проработки", – сказал Песков.

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В итоге президент РФ заверил немецкого канцлера, что российский газ и дальше будет идти через Украину.

Напомним, российский лидер приехал с визитом к немецкому канцлеру 18 августа. Чтобы не ограничивать себя временными рамками, Меркель и Путин решили нарушить традицию и выйти к прессе не после переговоров, а до их начала, и затем углубиться в дискуссии. Читайте подробнее, что наговорили Путин и Меркель об Украине.

А вот руководитель немецко-украинского проекта Ukraine calling Штефан Генкель узрел тревожный момент во встрече Меркель с Путиным. Он отметил, что Меркель перед Путиным не затронула ряд чувствительных для Кремля тем – по Сенцову, Крыму, санкциям.

В свою очередь 20 августа президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Меркель. Федеральный канцлер проинформировала о результатах переговоров с президентом РФ, проведенных накануне в Германии.
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Источник:

ТАСС

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