В Кремле сделали громкое заявление после разговора Путина и Меркель об Украине

Несмотря на то, что Россия готова к выходу Украины из Минских соглашений, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель назвали их безальтернативным сценарием мирного урегулирования на Донбассе.

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Об этом заявили в пресс-службе Кремля после разговора Меркель и Путина 15 июля, в очередной раз назвав войну с поддерживаемыми Россией и оккупировавшими часть Луганской и Донецкой областей боевиками "внутриукраинским конфликтом".

"Отмечена важность полной и безусловной реализации "Комплекса мер" и решений, принятых на саммитах "нормандского квартета", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года. Владимир Путин и Ангела Меркель высказались за активизацию работы на этом направлении, прежде всего по линии помощников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины", – отметили в Кремле.

Кроме того, у Путина утверждают, что он и Меркель "дали негативную оценку" недавнему заявлению вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о необходимости модернизации Минских соглашений.

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Напомним, ранее первый замдиректора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий заявил сайту "Сегодня", что Россия, по сути, уже давно вышла из Минских договоренностей, отказываясь их выполнять сразу после подписания в 2015 году и по сей день.

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А что думают о "минском тупике" эксперты и дипломаты, смотрите в видеосюжете:

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