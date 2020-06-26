В Кремле сделали заявление о голосовании жителей Донбасса за "коронацию" Путина

Россия намерена допустить к голосованию за "коронацию" президента РФ Владимира Путина жителей оккупированных территорий Донбасса, у которых есть российский паспорт.

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На это намекнул спикер Кремля Дмитрий Песков, передает УНИАН.

"Есть определенные режимы для въезда граждан России, речь идет все-таки о гражданах России, о тех, кто получил российское гражданство. Граждане России постоянно в Россию въезжают, некоторые из них могут выезжать из России с определенными оговорками, поэтому режим въезда и выезда функционирует. Однако, какие нормы распространяются на граждан Луганска и Донецка, я вам сказать не могу, рекомендую вам обращаться в избирательную комиссию", – сказал он.

Песков считает, что незаконно выданные в ОРДЛО паспорта РФ делают украинцев россиянами, а, следовательно, они якобы имеют право голосовать на всероссийском референдуме.

"Граждане России, в каких бы странах они ни проживали, имеют право на голосование. Это вполне нормально. Здесь только санитарный аспект, но, наверное, это лучше узнать в избирательной комиссии", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

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Как сообщали новости "Сегодня", Конституцию России переписали под Путина. Речь, в частности, идет об обнулении президентских сроков. После вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и, если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года. В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что "коронация" Путина будет незаконной из-за голосования в оккупированном Крыму. Проведение голосования на оккупированной территории является незаконным с точки зрения украинского законодательства и международного права.

Напомним, почти 200 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019-м году. В российском МВД уточнили, что более 136 тыс. из них – жители оккупированных территорий, еще порядка 60 тыс. – жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

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