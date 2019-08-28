В Кремле сделали заявление по встрече "нормандской четверки" на высшем уровне

Есть общий настрой, что надо проводить саммит, нужно возобновлять работу, заявил Дмитрий Песков

Фото: kremlin.ru

Встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) планируется, она призвана подготовить саммит в "нормандском формате" на высшем уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть определенные прикидки, я не буду сейчас забегать вперед, я не знаю, когда она точно состоится", – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной дате встречи внешнеполитических помощников лидеров четырех стран.

Представитель Кремля подчеркнул, что помощники лидеров должны будут "подготовить ситуацию к встрече на высшем уровне". "Мы склонны дождаться результатов встречи помощников", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, в какие сроки может состояться саммит лидеров "нормандской четверки".

При этом, как отметил Песков, для самой встречи лидеров Кремль не выдвигает каких-либо условий.

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"Президент Путин тоже является сторонником проведения такой встречи. Но, чтобы главы государств собрались вместе и начали что-то обсуждать, кто-то должен подготовить фундамент для этого обсуждения, кто-то должен проделать домашнюю работу", - сказал пресс-секретарь президента, отметив, что это и является задачей внешнеполитических помощников.

Представитель Кремля отметил, что "результативность (возможной) встречи (лидеров) – в интересах каждого из четырех участников саммита". "Но, действительно, есть общий настрой, что надо проводить саммит, нужно возобновлять работу в рамках "нормандской четверки", – заключил Песков.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на итоговой пресс-конференции саммита Группы семи (G7) в Биаррице, заявил о намерении провести в сентябре саммит в нормандском формате, посвященный урегулированию кризиса на Украине. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19–20 октября 2016 года в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

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