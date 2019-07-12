В Кремле сообщили новые детали разговора Зеленского и Путина

Песков оценил разговор президентов Украины и России, а также рассказал о перспективах дальнейших переговоров

Фото: Сегодня

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина длились всего 20 минут и в Кремле считает очень важным сам факт этого общения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, работа по заложникам будет продолжена на экспертном уровне.

"Что касается атмосферы разговора – это был первый разговор, ознакомительный, двух президентов. Вы знаете, что они первый раз общались по телефону. Ранее каких-то контактов между ними не было. Разговор носил прагматичный характер", – сказал Песков.

В то же время он не знает, с каких слов начал разговор Зеленский, а Путин первое, что сказал: "Здравствуйте" и они говорили 20 минут. (Напомним, ранее Зеленский рассказывал, какие вопросы поднимет при встрече с Путиным. По его словам, первое, что он хотел бы сказать: "Крым − это Украина").

В то же время в Кремле не знают, когда может состояться следующий контакт президентов, а этот телефонный разговор был согласован Киевом достаточно быстро.

"Весьма оперативно, здесь, собственно была бы инициатива, с техническим согласованием никаких проблем нет … Вряд ли можно обсуждать какие-то эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор. Сам факт первого общения президента России и Украины очень важен", – подчеркнул спикер Кремля

Отметим, что разговор между президентами РФ и Украины в последнее время особенно назревал. Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост в рамках программы "Надо поговорить" для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры, но с участием президента США Дональда Трампа.

В свою очередь Путин ответил на предложение Зеленского о новом формате переговоров. Также хозяин Кремля рассказал, когда возможна будет встреча для обсуждения ситуации на Донбассе.

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