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В Кремле указали на одну проблему с обменом пленными "всех на всех"

18 июля, 14:36

Киев и Москва почти договорились по пленникам, но есть еще одна несостыковка, отметил Песков

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Дмитрий Песков. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov.

Украина и Россия практически согласовали обмен пленными, но проблема возникла в формуле – Киев и Москва имеют разное понимание варианта обмена "всех на всех". Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, эксперты с обеих сторон обсуждают этот вопрос, после чего будет можно проводить сам обмен.

"Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех" и говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание. И тогда реализация станет более возможной", – сказал Песков.

На уточняющий вопрос, в чем выражаются эти отличия, он сказал: "В людях, кого считают всеми – в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот".

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе. Глава государства отметил, что западные партнеры Украины против того, чтобы он общался с Путиным, но Зеленский принял решение выйти на контакт ради освобождения заложников.


А тем временем 17 июля в Минске договорились о перемирии под выборы, допуск ОБСЕ и обмен пленными. Кроме того, на Донбассе должны наладить мобильную связь и восстановить мост в Станице.

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Тег Россия, Песков, обмен пленными

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Источник:

УНИАН

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