В Кремле заявили, что даты саммита "Нормандской четверки" пока нет

В ряде СМИ появилась информация о том, что встреча в «нормандском формате» может состояться уже 15 ноября

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

Информация о проведении саммита "Нормандской четверки" 15 ноября не соответствует действительности, согласованной даты пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

По словам Пескова, слухи о саммите "нормандской четверки" и встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствуют действительности.

"Это не так, даты пока нет", – отметил Песков.

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Отметим, сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что встреча в "нормандском формате" может состояться уже 15 ноября. В частности, якобы на данный момент обсуждается именно эта дата. Также сообщалось, что саммит может пройти сначала с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии, после чего Владимир Зеленский и Владимир Путин встретятся с глазу на глаз.

Напомним, президент России Владимир Путин уверяет, что Москва всегда готова к саммитам в "нормандском формате", где должно обсуждаться мирное урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе, но они должны быть подготовлены и вести к результатам.

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Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском должно начаться 4 ноября. Он отметил, что разведение в Петровском откроет возможность для встречи "Нормандской четверки".

Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26-го числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. При этом в ООС отрицают свои же данные и уверяют, что последний раз обстрел был зафиксирован еще 18 октября. В то же время украинская сторона в СЦКК зафиксировала обстрел боевиками мирных жителей в Золотом-4.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что для военных были заранее подготовлены запасные позиции, на которые они должны отойти. В свою очередь командующий ООС Владимир Кравченко рассказал, сколько продлится разведение сил возле Золотого.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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