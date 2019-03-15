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В Крым приедет делегация Госдумы РФ: стали известны подробности

Сегодня, 09:47

Российские политики съезжаются на украинский полуостров для участия в "праздничных" мероприятиях

Фото: flickr.coм/Alexxx Malev
Фото: flickr.coм/Alexxx Malev.
В Крым приедет делегация Госдумы РФ: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b58/070/5c8b580703def.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b58/070/5c8b580703def.jpg Политика Российские политики съезжаются на украинский полуостров для участия в «праздничных» мероприятиях

В Оккупированный Крым сегодня приедут представители Госдумы России во главе с ее председателем для участия в праздновании пятой годовщины незаконной аннексии полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Российские политики также проведут совместные с оккупационными "властями" полуострова заседания.

"15 марта в Симферополе и Севастополе состоятся совместные заседания Совета Госдумы с "государственным советом" Крыма и "законодательным собранием" Севастополя. В Крыму депутаты Государственной Думы во главе с председателем Вячеславом Володиным примут участие в праздничных митингах и шествиях, встретятся с жителями", – говорится в сообщении.

Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий подтвердил, что французские депутаты тоже приехали на "празднование" аннексии Крыма, а возглавляет их делегациюТьерри Мариани.

"Делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани снова посетит Крым и примет участие в торжествах по случаю пятилетия "присоединения" полуострова к России", – подчеркнул он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российский лидер Владимир Путин совершит визит в Крым 18 марта. Он объяснил, что кража полуострова у Украины для россиян является важным событием и его не может пропустить президент России.

Как известно, в России 18 марта отмечают годовщину аннексии украинского полуострова. Именно в этот день Москва подписала документ о "вхождении" Крыма в состав России.

Отметим, что в МИД Украины выразили протест французским политикам из-за их приезда на полуостров. Киев напоминает, что официальная позиция Парижа заключается в непризнании и осуждении аннексии Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Россия, Крым, Госдума РФ, аннексия, Володин

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Источник:

УНИАН

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