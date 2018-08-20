В Крыму катастрофа, но Россия официально не просила Украину дать воду – Грымчак
Замминистра объяснил, в каком случае Киев может рассмотреть возможность подачи воды на полуостров
Россия, которая ранее признала потери урожая из-за засухи в оккупированном Крыму, официально не обращалась к Украине по возобновлению водоснабжения на полуостров, чтобы спасти его от экологической катастрофы.
Об этом рассказал в интервью "Апострофу" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
Он напомнил, что на сегодняшний день засуха охватила 70% территории полуострова, и даже дожди в последнее время не изменили ситуацию – реки пересыхают, а в водохранилищах вода быстрее испаряется, чем набирается.
"На сегодня Крым – это фактически зона экологического бедствия. Без сомнения, сельское хозяйство умирает. Есть проблема с поставкой воды для людей. Есть много видео, на которых видно, что из крана течет нечто бурое, я уже молчу о том, что соленое. Что касается подачи воды, то страна-агрессор, Российская Федерация, не обращалась к Украине по поводу водоснабжения. Не просили. Официально – ни разу", – заявил Грымчак.
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По его словам, Украина могла бы рассмотреть вариант подачи воды на полуостров, если бы Россия признала Крым украинской территорией, которая ею оккупирована.
"Тогда обязательно надо было бы написать: "Уважаемая власть Украины, мы, страна-оккупант, Российская Федерация..." Так чего же, вы, ребята, обращаетесь к нам? Поскольку это оккупированная вами территория, то первый шаг для подачи воды – признание этого факта. А, иначе, какого черта мы должны с вами разговаривать? Если они признают, что это оккупированная территория, которая принадлежит Украине, то мы из гуманитарных соображений можем рассмотреть возможность подачи воды. Правда, надо будет посчитать, в какую сумму эта вода обойдется стране-оккупанту, Российской Федерации", – подчеркнул замминистра.
Ранее Юрий Грымчак уже предрекал полномасштабную экологическую катастрофу Крыму. По его словам, из-за засухи на полуострове погибает растительность и происходит засоление грунта.
Как известно, в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации.
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