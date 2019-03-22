В Латвии не закрыли скандальную выставку об аннексии Крыма
Посвященную оккупации украинского полуострова выставку перенесли в здание российской дипмиссии
Посвященную пятой годовщине российской аннексии Крыма выставку, которую на днях открыли в латвийском городе Даугавпилс, несмотря на вмешательство местного Министерства иностранных дел, не закрыли, а переместили в здание генерального консульства России по якобы соображениям безопасности.
Напомним, ранее латвийский МИД сообщил, что закрытие произошло после переговоров с посольством России. В отделе российской общины в Даугавпилсе также подтвердили, что выставка „Крымская весна. Пять лет в родной гавани" закрыта.
Однако 22 марта в генконсульстве РФ опровергли информацию о переговорах с латвийским дипведомством, назвав эту информацию не соответствующей действительности.
"Выставка была перенесена из даугавпилсского отделения Русской общины Латвии в связи с возможными провокациями со стороны националистически настроенных элементов латвийского общества и успешно продолжает свою работу в стенах генерального консульства России в Даугавпилсе", — утверждают российские дипломаты.
Напомним, что Латвия построила на границе с Россией более 90 км забора из колючей проволоки и теперь собирается укрепить ее и другими заградительными сооружениями.
Кроме того, как мы уже писали, президент Латвии Раймондс Вейонис призвал сохранить санкции против России до полного выполнения Кремлем положений Минских соглашений.
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