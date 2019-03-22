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В Латвии не закрыли скандальную выставку об аннексии Крыма

Сегодня, 13:58

Посвященную оккупации украинского полуострова выставку перенесли в здание российской дипмиссии

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото.
В Латвии не закрыли скандальную выставку об аннексии Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc4/bfa/5c8bc4bfaf880.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc4/bfa/5c8bc4bfaf880.jpg Политика Посвященную оккупации украинского полуострова выставку перенесли в здание российской дипмиссии

Посвященную пятой годовщине российской аннексии Крыма выставку, которую на днях открыли в латвийском городе Даугавпилс, несмотря на вмешательство местного Министерства иностранных дел, не закрыли, а переместили в здание генерального консульства России по якобы соображениям безопасности.

Напомним, ранее латвийский МИД сообщил, что закрытие произошло после переговоров с посольством России. В отделе российской общины в Даугавпилсе также подтвердили, что выставка „Крымская весна. Пять лет в родной гавани" закрыта.

Однако 22 марта в генконсульстве РФ опровергли информацию о переговорах с латвийским дипведомством, назвав эту информацию не соответствующей действительности.

"Выставка была перенесена из даугавпилсского отделения Русской общины Латвии в связи с возможными провокациями со стороны националистически настроенных элементов латвийского общества и успешно продолжает свою работу в стенах генерального консульства России в Даугавпилсе", — утверждают российские дипломаты.

Напомним, что Латвия построила на границе с Россией более 90 км забора из колючей проволоки и теперь собирается укрепить ее и другими заградительными сооружениями.

Кроме того, как мы уже писали, президент Латвии Раймондс Вейонис призвал сохранить санкции против России до полного выполнения Кремлем положений Минских соглашений.

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Тег Латвия, Крым, выставка, аннексия Крыма

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ТАСС

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