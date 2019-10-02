В Латвии прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера"

Эдгар Ринкевич. Фото: facebook.com/edgars.rinkevics

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Согласование формулы Штайнмайера в Минске – это только небольшой шаг на пути к урегулированию конфликта на Донбассе. Важнее будет то, как стороны выполнят договоренности, которые будут достигнуты. Об этом сказал в комментарии "Сегодня" министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Он считает важным, что "формула Штайнмайера" поможет выполнить Минские соглашения.

"Но подчеркну: важны, конечно, не только бумаги, на которых расписываются об имплементации, но и наличие самого процесса как такового. И сейчас многое зависит от того, будет ли ощутимое движение вперед по всем пунктам Минских соглашений, как поддержат эти решения страны "нормандского формата", а также – как и когда эта знаменитая "формула Штайнмайера" заработает. А также – когда и как имплементируют Минские соглашения. Вы же знаете – в прошлом мы видели немало хороших инициатив и качественных идей, но не складывалось с их воплощением – меньше везло с обстоятельствами. Поэтому сейчас очень многое зависит именно от воли к имплементации. Но скажу так: если решение принято украинской стороной, мы можем его поддержать. Однако в будущем увидим, как будут развиваться события, тогда и будем анализировать точно", – сказал Ринкевич.

Глава МИД Латвии объяснил, что подобные решения, как в случае с согласованием "формулы Штайнмайера", всегда вызывают критику, и напомнил о похожей ситуации в своей стране.

"Я же говорю – это от Украины зависит, каким образом она будет воплощать решения в жизнь и в чем именно заключаются ее интересы … Когда вы решаете делать такие движения, вы всегда рискуете попасть под жесткую критику. Ведь всегда найдутся люди, которые скажут: был другой путь. Это ответственность, которая приходит к вам вместе с властью. Это ответственность, которая появляется, когда вы принимаете какое-либо решение. У нас в Латвии была похожая ситуация, когда собирались подписывать современные соглашения с Россией в 2007 году. И они не приветствовались, ведь нам пришлось уступить долю территорий. И звучало немало критики, говорили – можно было и другим способом все осуществить, и такие шаги, такие решения никогда не будут воспринимать лишь на ура. Реакция всегда будет смешанной", – добавил латвийский министр.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

В то же время глава государства отмечал, что "формула Штайнмайера" должна быть в будущем имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса, однако его еще нет. Президент также говорил, что все предохранители относительно вывода российских войск и проведения выборов по украинским законам будут прописаны в новом законе.

На брифинге Владимир Зеленский четко дал понять, что никакой сдачи нацинтересов Украины нет, и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не будет обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Также решению Киева рады другие участники нормандского формата – Москва и Берлин. Так, например, в Кремле заявили, что "само подтверждение "формулы Штайнмайера" уже является фактом позитивным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает принятие этого предложения "важным шагом" для реализации принятых ранее соглашений, и что это поможет пойти дальше "по пути реализации Минских договоренностей".

В то же время в Евросоюзе заявили, что этот шаг может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, а это, со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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