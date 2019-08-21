В Лефортово приняли передачи для пяти украинских заключенных

Подтверждение от администрации Лефортово пребывания там украинских политзаключенных нет

Фото: Константин Котов/facebook.com/victoria.ivlevayorke

Пятерых украинцев перевели в СИЗО "Лефортово" из региональных учреждений ФСИН, сообщает правозащитный центр "Мемориал".

"20 августа в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи для украинцев Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко", – говорится в сообщении "Мемориала" во вторник.

Правозащитники предполагают, что, следовательно, все украинцы находятся в московском СИЗО.

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Комментарий ФСИН на момент написания статьи получить не удалось.

Напомним, накануне адвокат сообщил о пропаже узника Кремля Балуха.

Ранее сообщалось, что российские тюремщики этапировали политзаключенного украинского активиста Владимира Балуха из колонии № 4 города Торжок в Тверской области в Москву. Причины, по которым Балуха этапировали в Москву, либо другие обстоятельства произошедшего ей не известны.

Напомним, в начале этого месяца стало известно о том, что Владимира Балуха поместили на 15 суток в штрафной изолятор в колонии в Торжке. За четыре месяца его пребывания в колонии это случилось уже в шестой раз.

Мы также писали, что с июня по июль Балух проводил голодовку из-за нечеловеческих условий содержания в российской исправительной колонии, в частности пребывания более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишения права встречи с консулом.

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