В Лисичанске создадут военно-гражданскую администрацию: Зеленский подписал указ

Распоряжение вступает в силу с 27 июля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации Лисичанска в Луганской области.

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Соответствующий указ №293/2020 размещен на сайте главы государства.

Согласно тексту указа, во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" президент постановил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

"Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации поручается осуществить в соответствии с законом Украины "О военно-гражданских администрациях" мероприятия, связанные с созданием военно-гражданской администрации. Указ вступает в силу со дня его опубликования", – говорится в сообщении.

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Напомним, совсем недавно в Лисичанске отметили шестую годовщину освобождения города от оккупантов. В мероприятии принимали участие пограничники. Они демонстрировали военную технику и умения служебных собак. На площади развернули большой флаг Украины.

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Как сообщали новости "Сегодня", мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

Отметим, что оккупанты испытывают серьезные проблемы в т.н. "Л/ДНР" – боевики теряют бойцов и технику. Теперь местных жителей принудительно стали забирать в оккупационные войска, потому что там серьезный некомплект.

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